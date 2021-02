Monster Hunter Rise e MH Stories 2: annunciati tre Digital Event a marzo

Capcom ha annunciato un nuovo Digital Event per Monster Hunter e altri due appuntamenti speciali in programma a marzo dedicati non solo a Monster Hunter Rise ma anche a Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin.

Il Monster Hunter Digital Live Event andrà in onda il 9 marzo alle 12:00 (ora italiana) e in questa occasione scopriremo nuovi dettagli sul gameplay, lo stesso giorno alle 15:00 invece Capcom trasmetterà una sessione di gameplay, un Q&A con gli sviluppatori e una serie di tutorial di caccia. L'11 marzo (orario da confermare) infine andrà in onda un Community Stream di Monster Hunter Rise.

Monster Hunter Rise uscirà il 26 marzo mentre Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin è atteso per l'estate, entrambi i giochi arriveranno in esclusiva su Nintendo Switch. Monster Hunter Rise è apparso anche al Nintendo Direct di febbraio, Capcom ha pubblicato durante l'evento un nuovo Story Trailer e mostrato alcune delle gigantesche creature che ci troveremo ad affrontare in MH Rise.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova della demo di Monster Hunter Rise, quest'ultima è stata pubblicata sul Nintendo eShop a gennaio ma non è più disponibile per il download, trattandosi di una versione di prova a tempo disponibile solamente per un periodo limitato.