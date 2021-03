Monster Hunter Rise: quali migliorie apporta la day one patch?

Capcom ha svelato i contenuti della day one patch di Monster Hunter Rise, aggiornamento che porta il gioco alla versione 1.1.1 e che non include novità in senso stretto, limitandosi a risolvere bug e aggiungere il supporto per i contenuti bonus preorder.

L'aggiornamento pesa 600 MB, coloro che hanno acquistato la versione digitale avranno bisogno di 8 GB di spazio libero per installare Monster Hunter Rise con incluso l'update del day one.

Il changelog ufficiale si limita a riportare tra le novità dell'aggiornamento "l'accesso ai contenuti del Kit Deluxe nonché ai contenuti aggiuntivi dei bonus pre-ordine e dei bonus Amiibo. Correzione di bug di entità minore." Non viene specificato se l'update sia necessario per giocare online oppure no, in ogni caso vi consigliamo caldamente di scaricarlo non appena sarà disponibile.

Su Everyeye.it trovate la recensione di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch, se volete vedere il gioco in azione vi ricordiamo che giovedì 25 marzo alle 12:00 inizierà la nostra maratona dedicata a Monster Hunter Rise che andrà avanti fino al tardo pomeriggio, il 26 marzo alle 19:00 invece andremo a caccia di mostri con Cydonia, Kurolily e Sabaku. Monster Hunter Rise sarà disponibile dal 26 marzo su Nintendo Switch e arriverà su PC nel corso del 2022.