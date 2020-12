Monster Hunter Rise: mostri e ciliegi nel nuovo teaser trailer

Di recente, Monster Hunter: Rise si è aggiudicato il titolo di gioco più atteso in Giappone, superando presenze ormai abituali nella classifica proposta dal magazine Famitsu.

Gli appassionati del Sol Levante hanno manifestato tutto il proprio entusiasmo per il ritorno della saga su console Nintendo, con un entusiasmo che a dicembre 2020 ha superato persino quello rivolto ai pur attesissimi Tales of Arise e sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Cacciatori e Cacciatrici hanno ora potuto dare un nuovo, breve, sguardo alle avventure che attendono in Monster Hunter: Rise. Capcom ha infatti pubblicato un inedito teaser trailer in lingua giapponese, disponibile in una versione ridotta ed una estesa, rispettivamente da 15 e 30 secondi. Disponibili in apertura e in calce a questa news, i filmati presentano alcuni dei mostri colossali che popoleranno il gioco, oltre a scenari illuminati da fluenti ciliegi fioriti.



In chiusura, ricordiamo che Monster Hunter: Rise sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, con il debutto dell'hunting game atteso per la prossima primavera, in data 26 marzo 2021. In attesa di poter tornare a dedicarsi alla caccia e alla creazione di possenti armature, sulle pagine di Everyeye trovate la ricca anteprima di Monster Hunter: Rise redatta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.