Monster Hunter Rise e Nintendo Direct: un leak credibile svela le sorprese dell'evento

Dalle pagine di Reddit, il leaker PracticalBrush12 che riuscì ad anticipare il reveal di Monster Hunter Rise è tornato sul noto forum per fornire tutta una serie di indiscrezioni sul gameplay e sui contenuti del video di MH Rise che sarà trasmesso durante il Nintendo Direct.

Secondo quanto illustrato dalla credibile "gola profonda" di Capcom, nel corso dell'attesissimo evento digitale che Nintendo trasmetterà questa sera, mercoledì 17 febbraio, verrà aperta un'ampia parentesi su Monster Hunter Rise, con diverse sorprese e un importante approfondimento sui contenuti del kolossal in arrivo in esclusiva su Switch.

In base alle ultime anticipazioni di PracticalBrush12, durante il Nintendo Direct dovremmo assistere alla presentazione di due nuove aree esplorabili, una desertica (o comunque "sabbiosa") e l'altra vulcanica. Ciascuna di queste ambientazioni ospiterà creature specifiche come Agnaktor, Volvidon e Rajang.

Il leaker preannuncia anche degli spezzoni di gameplay che immortaleranno l'assalto di cinque mostri a una fortificazione: alla battaglia parteciperanno anche i giocatori utilizzando il Dragonator e delle baliste collocate sulla mura perimetrali del forte. A detta dell'utente di Reddit, in alcune missioni di alto livello verremo accompagnati dai personaggi secondari conosciuto nell'Hub di Monster Hunter Rise, con Hinoa che utilizzerà un arco e Minoto che brandirà una lancia.

A questo punto non ci resta che attendere fino alle ore 23:00 di oggi, 17 febbraio, e seguire il Nintendo Direct per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Capcom e della casa di Kyoto.