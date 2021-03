Monster Hunter Rise e Nintendo Switch spopolano su Amazon in Giappone

Qual è il gioco più venduto in Giappone su Amazon? Monster Hunter Rise ovviamente, il gioco Capcom ha infatti monopolizzato la classifica dei prodotti più venduti sul noto sito di eCommerce, a seguire troviamo ben tre diversi bundle di Switch.

Monster Hunter Rise Digital Code Version è in assoluto il prodotto più venduto, segue la versione fisica del gioco e come detto Nintendo Switch con tre configurazioni diverse. Una notizia che non sorprende troppo ma che conferma come Rise sia destinato a riscuotere un notevole successo nel paese del Sol Levante.

Secondo gli analisti il gioco non raggiungerà i numeri di Animal Crossing New Horizons ma in ogni caso si tratta del lancio più grosso del 2021 almeno fino all'uscita di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente, altri due sicuri blockbuster per Nintendo Switch.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Monster Hunter Rise e vi invitiamo a sintonizzarvi alle 12:00 sul canale Twitch Everyeye.it per una lunga maratona che vi terrà compagnia per tutto il pomeriggio. Domani alle 19:00 invece andremo a caccia di mostri con Cydonia, Sabaku e Kurolily.

Lo sapevate? In Giappone una azienda ha concesso ferie ai propri dipendenti per giocare a Monster Hunter Rise al day one, previsto per venerdì 26 marzo.