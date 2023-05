Monster Hunter Rise e non solo nel nuovo Humble Bundle: grandi giochi a prezzo stracciato

Si sente spesso parlare della serie di iniziative benefiche di Humble Bundle, il sito che garantisce l'accesso a numerosi prodotti videoludici dietro un pagamento irrisorio (soprattutto a fronte del valore totale ben più elevato) per sostenere le iniziative sociali promulgate dalla piattaforma, in cui sono presenti bundle di ottima qualità.

È questo il caso della Heroic Collection di Capcom, al cui interno compaiono nomi alquanto celebri nel panorama videoludico: parliamo, nel dettaglio, di produzioni del calibro di Street Fighter, Ace Attorney e il successo da oltre 12 milioni di copie vendute Monster Hunter Rise. Attraverso il pagamento minimo di un solo euro sarà possibile riscattare i seguenti titoli con il proprio account Steam:

Monster Hunter Rise;

Street Fighter 30th Anniversary Collection;

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy;

Mega Man 11;

Dragon's Dogma: Dark Arisen;

Mega Man Legacy Collection;

Mega MAn Legacy Collection 2;

Lost Planet 3 Complete Pack;

Strider;

Bionic Commando: Rearmed.

Come segnalato dallo stesso sito di Huble Bundle, si tratta di un bundle il cui prezzo si attesta sul valore di 236,96 euro, dunque ben superiore alla donazione minima di un euro. Fate attenzione però: tale iniziativa terminerà fra tredici giorni, perciò affrettatevi ad acquistare il pack qualora foste interessati. Questa è un ottima occasione per recuperare Monster Hunter Rise il miglior hunting game di tutti i tempi, come descritto dal nostro Antonello "Kirito" Bello in sede di recensione.