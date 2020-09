Monster Hunter Rise: tutti i nuovi mostri confermati fino ad ora

Il Nintendo Direct Mini Partner Showcase di oggi pomeriggio ci ha riservato l'annuncio di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch, nuovo episodio della serie che sarà disponibile all'acquisto a partire dal 26 marzo del 2021.

Le meccaniche di gioco di Rise risulteranno familiari a tutti i fan storici della saga, ma non mancheranno alcune novità. Una su tutte, gli Insetti Filo, creature che potranno essere utilizzate a mo' di rampino per raggiungere piattaforme normalmente fuori portata e scalare le pareti rocciose, oltre che in combattimento. Ovviamente, come ogni nuovo Monster Hunter che si rispetti, anche Rise introdurrà dei mostri inediti.

Magnamalo

Il bestione principale gioco. Si tratta di un terrificante Wyvern provvisto di zanne, che "caccia le sue prede con un'implacabile ferocia".

Aknosom

Un wyvern rapace molto territoriale. Quando si erge su una sola zampa, il suo strano collare gli dona l'aspetto di un terrificante parasole. Se incontra un intruso, apre le ali ed erge la sua cresta che richiama un occhio, per un aspetto ancora più terrificante.

Gran Izuchi

Un wyvern rapace la cui coda si è evoluta assumendo la forma di una falce, che usa per attaccare le sue prede con letale efficacia. Il Gran Izuchi tende a spostarsi in gruppo con Izuchi di dimensioni inferiori. I due esemplari più scaltri del branco tendono a posizionarsi ai suoi fianchi e una volta individuata la preda, si lanciano in un attacco combinato.

Tetranadon

Un anfibio caratterizzato da un enorme corpo sferico. Si tratta di un mostro molto ghiotto, che divora qualsiasi cosa si muova. Una volta terminato il suo pasto, il suo stomaco si espande e i suoi movimenti rallentano, mentre i suoi attacchi diventano più potenti.

Monster Hunter Rise, ribadiamo, verrà lanciato il 26 marzo 2021 in esclusiva su Nintendo Switch. Sarà ambientato in un mondo ispirato al Giappone antico e supporterà la cooperativa per quattro giocatori.