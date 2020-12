Monster Hunter Rise: il nuovo trailer presentato ai TGA annuncia l'arrivo della Demo

Direttamente dal palco dei The Game Awards 2020 Capcom ha presentato un nuovo trailer per Monster Hunter Rise, l'ultimo capitolo del famoso franchise action GDR che esordirà nel 2021 in esclusiva su Nintendo Switch, annunciando l'arrivo della demo.

Il filmato mostra ancora una volta le grandi ambizioni di Capcom per questo nuovo capitolo di Monster Hunter. Dopo ben cinque anni di sviluppo Monster Hunter Rise svela infatti un design dei nemici che trae ispirazione dai demoni Yokai della tradizione del Sol Levante. I giocatori verranno trasportati nelle atmosfere colorate del Kamura Village, una nuova località montana che attira visitatori da tutte le regioni grazie ad una cultura unica e alle innovative tecnologie di caccia create dagli abitanti.

Monster Hunter Rise offrirà un nuovo set di armi e di abilità in grado di dare del filo da torcere ai mostri che popolano la zona. Tra queste una menzione particolare merita il rampino, per la prima volta inserito in un titolo di Monster Hunter. Capcom ha poi annunciato che a partire dal prossimo gennaio 2021 la demo di Monster Hunter Rise sarà disponibile direttamente dall'eShop di Switch. Per l'uscita invece bisognerà attendere il 26 marzo 2021.