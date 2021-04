Monster Hunter Rise: online APEX, il nuovo singolo di Venz featuring Sabaku

Dopo gli ottimi riscontri ottenuti dai primi due singoli a tema Cyberpunk 2077 e Little Nightmares 2, Venz presenta ora un terzo brano dedicato al mondo dei videogiochi: APEX, ispirato a Monster Hunter Rise.

Dopo le pubblicazioni di diVergent la canzone di Cyberpunk 2077 e Quanto Male Fa, la canzone di Little Nightmares 2, vi avevamo promesso una nuova canzone di Venz e i tempi sono finalmente maturi per presentare APEX, lo facciamo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it giovedì 15 marzo alle 13:00 e dalla stessa ora il brano è disponibile su YouTube come Lyric Video.

Monster Hunter Rise è uno dei giochi più acclamati e venduti degli ultimi tempi con oltre cinque milioni di copie distribuite da fine marzo, con il suo nuovo brano Venz (con una partecipazione d'eccezione, quella del buon Michele "Sabaku" Poggi) ci porta a caccia di mostri, in un mondo magico popolato da creature pronte a tutto pur di farvi la pelle. Come si sopravvive in un simile territorio inesplorato e quali sensazioni si provano ad affrontare una gigantesca creatura? Non vi resta che ascoltare APEX per scoprirlo.

