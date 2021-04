Monster Hunter Rise è un ottimo capitolo per avvicinarsi alla serie, ecco perché

Non avete mai giocato ad un Monster Hunter e siete incuriositi per via del successo che sta avendo Rise sin dal lancio? Sappiate allora che l'ultimo capitolo della serie Capcom è probabilmente il modo migliore per avvicinarsi al brand per la prima volta.

Come potete vedere nel nostro video appena pubblicato sul canale YouTube di Everyeye, ci sono almeno cinque buone ragioni per le quali chiunque sia curioso di provare un episodio della serie dovrebbe provare ad approcciarla proprio con Monster Hunter Rise, capitolo disponibile al momento in esclusiva su Nintendo Switch e in arrivo anche su PC nel corso del prossimo anno. Il gioco, infatti, presenta una corposa serie di novità in termini di gameplay e allo stesso tempo è stato privato di alcune meccaniche che i fan non hanno gradito nell'ultimo Monster Hunter World, tra le quali troviamo la presenza di un sistema di indizi che obbligava i cacciatori a ripercorrere le tracce di una creatura prima di poterla affrontare.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche un articolo sui cinque motivi per iniziare la saga con Monster Hunter Rise.

Sapevate che sono state distribuite oltre 5 milioni di copie di Monster Hunter Rise a pochi giorni dal debutto su Switch?