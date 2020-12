Monster Hunter Rise: quanto ha pagato Nintendo per l'esclusiva Switch?

Secondo alcuni documenti emersi dal mega leak di Capcom, Monster Hunter Rise sarà disponibile su Nintendo Switch da marzo 2021, ma quanto ha pagato la casa di Kyoto per aggiudicarsi l'esclusiva?

Stando a quanto riportato, Monster Hunter Rise sarebbe in realtà una esclusiva temporale su Switch per nove mesi e molti si aspettano un lancio su PC a ottobre. Capcom inizialmente si era detta contraria a qualsiasi tipo di accordo ma sembra che Nintendo abbia pagato ben 6 milioni di dollari per l'esclusiva.

Altre fonti invece parlano di esclusiva totale e dunque non è escluso che in realtà la cifra pagata possa essere ancora più alta, ma la situazione non è troppo chiara a dire il vero e la situazione potrebbe essere cambiata rispetto a quanto trapelato dai documenti, i quali potrebbero non essere aggiornati.

Al momento l'unica certezza è che Monster Hunter Rise uscirà a marzo 2021 su Switch, Capcom non ha mai annunciato l'arrivo del gioco su PC o altre console dunque fino a prova contraria il gioco resta una esclusiva per la console ibrida di Nintendo. Lo sapevate? La demo di Monster Hunter Rise arriva a gennaio sull'eShop, come confermato durante i The Game Awards della scorsa settimana.