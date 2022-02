Monster Hunter Rise Patch 3.9: equipaggiamenti gratis e un DLC a pagamento in arrivo

In vista della pubblicazione della massiva espansione Sunbreak, fissata per la prossima estate, Capcom ha preparato un nuovo aggiornamento gratuito per Monster Hunter Rise che aiuterà i Cacciatori a prepararsi adeguatamente per la nuova avventura.

L'update 3.9 di Monster Hunter Rise verrà pubblicato giovedì 24 febbraio, portando con sé un set di armi Difensore con tutti i 14 tipi, un set di armatura Cintura nera e il Talismano del veterano, oggetti pensati per aiutare i Cacciatori che hanno appena iniziato a giocare o che lo faranno in futuro. .

Set di armi Difensore (14 tipi)

Queste armi supporteranno i giocatori nelle missioni iniziali con la loro incredibile potenza d'attacco;

Potranno anche aggiornarle mentre avanzano nel gioco, in modo da arrivare in pochissimo tempo a un grado alto.

Set di armatura Cintura Nera

Il nuovo potente set di armatura Cintura Nera aiuterà i giocatori ad affrontare i primi passi nel gioco con la sua grande potenza difensivaM

La difesa totale con tutte le parti equipaggiate assomma a 150, ma può arrivare fino a 180 se potenziato al massimoM

Questa armatura ha diverse abilità: alcune aumenteranno la potenza d'attacco, altre aumenteranno il recupero vita e ridurranno l'effetto dei ruggiti;

Il set Cintura Nera verrà messo a disposizione anche come stile armatura.

Talismano del Veterano

I giocatori potranno sfruttare le abilità di questo talismano per avere la meglio sui mostri. Vedi immagine in basso.

Come se non bastasse, Capcom offrirà anche il set di armatura Gilda, che migliorerà le abilità di raccolta. Tutti questi oggetti saranno disponibili da Senri il postino subito dopo l'installazione dell'aggiornamento 3.9.

Contestualmente alla pubblicazione dell'update, verrà messo a disposizione anche un DLC di Monster Hunter Rise a pagamento con due nuove voci, "Dolore Regale" e "Sbalzi d'Umore". Ad accompagnarli ci sono le guide per creare due personaggi, Selva e Paz, consultabili in calce a questa notizia.