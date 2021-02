Monster Hunter Rise: tutti pazzi per la Spada Lunga, stando alle statistiche della Demo

Grazie alle informazioni ottenute dai tanti appassionati di action GDR che si sono cimentati con le sfide della Demo di Monster Hunter Rise, Capcom ha stilato la classifica con gli elementi di equipaggiamento preferiti dagli utenti e scoperto, così facendo, la predilezione dei giocatori per la Spada Lunga.

Stando infatti ai dati raccolti da chi ha scaricato l'ultima demo di MH Rise su eShop e partecipato a questa importante prova, il publisher e sviluppatore giapponese riferisce che il 19,1% dei giocatori ha scelto di affidare il destino del proprio cacciatore al mix di potenza e precisione garantito dalla Spada Lunga.

La popolarità del Long Sword tra gli appassionati di Monster Hunter che hanno esplorato le lande virtuali della versione dimostrativa del prossimo capitolo in esclusiva su Switch è testimoniata dall'ampia forbice statistica tra la prima e le altre due armi più utilizzate dagli utenti della Demo di MH Rise. Il 9,7% dei giocatori, infatti, è sceso in battaglia impugnando uno Spadone, mentre il 9,6% ha preferito fronteggiare la minaccia rappresentata dalle creature che popolano le lande esterne al villaggio di Kamura scegliendo di equipaggiare un Corno da Caccia.

I dati raccolti da Capcom serviranno al colosso videoludico nipponico per bilanciare l'esperienza di gioco in vista del lancio di Monster Hunter Rise su Nintendo Switch, che ricordiamo essere previsto per il sempre più prossimo 26 marzo. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia delle nostre analisi sulla Demo di Monster Hunter Rise, con tutte le considerazioni sui contenuti dell'ambizioso action ruolistico di Capcom che arriverà presto sulla console ibrida della casa di Kyoto.