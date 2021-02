Monster Hunter Rise su PC nel 2022, arriva la conferma di Capcom

Monster Hunter Rise arriverà su Nintendo Switch il 26 marzo, il producer Ryozo Tsujimoto e il director Yasunori Ichinose hanno però confermato durante una intervista che il gioco uscirà anche su PC nel corso del 2022, non è stata fornita però una data precisa per quanto riguarda il debutto su Personal Computer.

Al momento non ci sono purtroppo altri dettagli, i due membri del team di produzione si sono limitati a confermare l'arrivo di Monster Hunter Rise su PC con lancio previsto per un generico "inizio del 2022", possiamo ipotizzare che l'esclusiva per Nintendo Switch abbia una durata di dodici mesi dal debutto, ma si tratta solamente di una nostra supposizione, dunque da prendere con le dovute precauzioni.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch, Antonello Bello ha assistito ad una nuova presentazione online del gioco scoprendo ulteriori informazioni su quello che si preannuncia essere uno dei titoli più caldi di questo inizio anno.

A marzo Capcom terrà ben tre eventi online dedicati a Monster Hunter durante i quali verranno svelate nuove informazioni su Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, quest'ultimo in arrivo durante l'estate in esclusiva su Nintendo Switch.