Monster Hunter Rise su PC, stessi contenuti di Nintendo Switch: requisiti e novità

A poche settimane di distanza dalla pubblicazione della Demo di Monster Hunter: Rise su PC, arrivano alcune rassicurazioni da parte di Capcom in merito ai contenuti del porting.

La software house, in particolare, conferma che, al momento del Day One, l'edizione Steam del gioco sarà aggiornata alla versione 3.6.1 per Nintendo Switch. I giocatori PC potranno dunque usufruire di tutte le aggiunte post lancio già proposte sulla console ibrida, così come delle nuove collaborazioni in arrivo, inclusa la nuova partnership tra Monster Hunter: Rise e Sonic. Entro la fine di febbraio 2022, aggiunge Capcom, le versioni Nintendo Switch e PC dell'hunting game saranno sincronizzate, così da accogliere in contemporanea i nuovi contenuti.

Sul fronte delle novità specifiche per la versione PC, troviamo il supporto ai monitor ultrawide in formato 16:9, il supporto alla risoluzione 4K e la possibilità di personalizzare un'ampia rassegna di opzioni grafiche. Sul nuovo hardware, Monster Hunter: Rise disporrà di una chat vocale dedicata, oltre che di controlli ottimizzati per la fruizione tramite mouse e tastiera. Con l'avvicinarsi del lancio del porting, Capcom conferma infine i requisiti hardware richiesti dal gioco, che vi riportiamo di seguito.



Requisiti Minimi

Sistema operativo Windows 10 (64-BIT Required)

Processore Intel Core i3-4130 or Core i5-3470 or AMD FX-6100

Memoria 8GB RAM

Grafica NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) o AMD Radeon RX 550

Storage 23GB di spazio disponibile

DirectX Version 12

Note aggiuntive - Queste specifiche consentono di giocare a 1080p / 30fps con impostazioni grafiche su "Basso"

Requisiti Consigliati

Sistema operativo Windows 10 (64-BIT)

Processore Intel Core i5-4460 or AMD FX-8300

Memoria 8GB RAM

Grafica NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 3GB) o AMD Radeon RX 570 (VRAM 4GB)

Storage 23GB di spazio disponibile

DirectX Version 12

Note aggiuntive - Queste specifiche consentono di giocare a 1080p / 30fps con impostazioni grafiche su "Medio"

Tra le novità in arrivo per il gioco, lo ricordiamo, è prevista la grande espansione Monster Hunter: Rise per Sunbreak