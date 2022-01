Monster Hunter Rise PC: nuovi filtri e opzioni di personalizzazione nel trailer di lancio

Capcom ha pubblicato il trailer di lancio di Monster Hunter Rise per PC, il gioco è stato pubblicato nel marzo 2021 in esclusiva su Nintendo Switch e si appresta ora a fare il suo debutto su Steam a partire dal 13 gennaio.

Il nuovo trailer introduce alcune delle caratteristiche chiave della versione PC, tra cui la presenza di filtri grafici (Bianco e Nero, Seppia, Stile Giapponese, Warring Lands e due versioni del filtro Cinema Style), il supporto per gli schermi Ultrawide, risoluzione 4K, texture in alta risoluzione e framerate sbloccato, oltre ad altre opzioni di personalizzazione che aiuteranno i giocatori a migliorare l'esperienza in-game.

Al lancio la versione PC avrà tutti i contenuti di Monster Hunter Rise 3.6.1 per Nintendo Switch, entro fine febbraio le due edizioni saranno sincronizzate perfettamente e godranno degli stessi contenuti mentre non sappiamo se l'espansione Sunbreak attesa per l'estate arriverà in contemporanea su entrambe le piattaforme.

Monster Hunter Rise ha riscosso un notevole successo su Nintendo Switch e l'arrivo del gioco su Windows permetterà di espandere la fanbase di uno dei giochi più amati della saga Capcom, in attesa di scoprire quale sarà il futuro della serie, con i giocatori che attendono con ansia la presentazione di Monster Hunter World 2.