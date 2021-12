Monster Hunter Rise PC: Magnamalo e Rathalos risplendono nei video 4K

A poche settimane di distanza dall'uscita della versione PC e dopo il lancio dell'update natalizio di Monster Hunter Rise, Capcom torna a mostrare la riedizione del kolossal action ruolistico già disponibile su Nintendo Switch immortalando in due video 4K le splendide "versioni attualizzate" di Magnamalo e Rathalos.

Le due possenti creature da cacciare nella trasposizione PC dell'esclusiva console per Switch vanteranno dei modelli poligonali più ricchi e, soprattutto, delle nuove texture che contribuiranno ad elevare l'esperienza di gameplay.

Sempre in merito alle migliorie previste nella versione PC di Monster Hunter Rise, ricordiamo che il titolo vanterà un framerate sbloccato, una risoluzione fino a 4K e il supporto a funzionalità come HDR e monitor ultrawide. Non mancheranno poi tutti gli aggiornamenti gratuiti che hanno caratterizzato la fase post-lancio di MH Rise su Switch, con nuovi mostri, missioni inedite, attività speciali, modificatori per gli equipaggiamenti e tanto altro.

Nel lasciarvi ai nuovi video, vi ricordiamo che l'uscita del porting PC di MH Rise è attesa per il 12 gennaio 2022. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un approfondimento di Monster Hunter Rise su PC tra specifiche, novità e contenuti.