Monster Hunter Rise per PC supporta cross play e cross save oppure no?

Dopo avere conquistato i giocatori della console giapponese, Monster Hunter Rise arriva ora su PC con un porting dedicato (ecco la recensione di Monster Hunter Rise per PC) che migliora sensibilmente l'esperienza. Ma l'ultimo capitolo dell'hunting game di Capcom supporta il cross-play e il cross-save con la versione Nintendo Switch?

Monster Hunter Rise non ha il supporto al cross-play. Ciò significa che gli utenti PC e quelli dell'ibrida Nintendo non condividono gli stessi server, e non possono dunque partecipare alle stesse cacce. Allo stesso modo non è presente una funzione di cross-save, e pertanto non è possibile sincronizzare i salvataggi con la versione Switch. Chi ha già passato centinaia di ore a cacciare le creature di Rise dovrà perciò cominciare di nuovo su Steam, godendo però delle migliorie tecniche apportate da Capcom, tra cui un framerate sbloccato e texture in alta risoluzione, così come il supporto alla chat vocale integrata e alla condivisione dell'esperienza con l'intera community della piattaforma Valve.



A proposito del porting, scoprite i contenuti e requisiti di Monster Hunter Rise su PC. Se invece volete dare un'occhiata più da vicino ad alcune caratteristiche inedite di questa versione, ecco i nuovi filtri e opzioni di personalizzazione di Monster Hunter Rise PC.