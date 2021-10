Monster Hunter Rise PC: svelati i requisiti di sistema, ma sono poco approfonditi

Contestualmente all'annuncio della data di lancio di Monster Hunter Rise per PC, avvenuta durante il recente Tokyo Game Show 2021, Capcom ha anche divulgato i requisiti di sistema minimi e consigliati. Scoprite se il vostro Personal Computer è in grado di far girare il nuovo hunting game...

Requisiti minimi di sistema

Sistema operativo: Windows 10 64-bit)

Processore: Intel Core i3-4130 o Core i5-3470 o AMD FX-6100

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) or AMD Radeon RX 550

DirectX: Versione 12

Memoria: 23 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: 1080p/30fps con.

Requisiti di sistema consigliati

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i5-4460 o AMD FX-8300

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 3GB) o AMD Radeon RX 570 (VRAM 4GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 23 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: 1080p/30fps settaggi grafici impostati su "Medio"

Se da un lato sembrano essere molto abbordabili, dall'altro appare chiaro che risultano essere anche poco approfonditi: Capcom ha fornito solamente i requisiti necessari per far girare Monster Hunter Rise alla risoluzione 1080p e a 30fps, limiti ampiamente superabili da un'ampia platea di videogiocatori PC. Al momento, quindi, i possessori di macchine di fascia alta non possono sapere fino a che punto possono spingere Monster Hunter Rise.

Il gioco verrà lanciato su PC via Steam il 12 gennaio 2022, ma dal 13 ottobre sarà possibile scaricare una demo gratuita. Nel frattempo, potete guardare questo video gameplay di Monster Hunter Rise per PC per farvi un'idea su come gira.