Monster Hunter Rise PC, ecco il Trenino Thomas! Il Palamute fa ciuf ciuf con la nuova mod

Grazie all'instancabile lavoro dei modder di Monster Hunter Rise, il Trenino Thomas può finalmente sferragliare sui terreni di caccia della versione PC del kolossal Capcom. L'ultima espansione fan made consente all'iconico personaggio dell'omonima serie TV per bambini di trasformarsi in un Palamute.

L'artefice di questo insolito progetto è lo sviluppatore amatoriale conosciuto come UberGrainy: utilizzando una delle infinite ricostruzioni tridimensionali realizzate in questi anni dagli appassionati di Thomas the Tank Engine, l'utente di NexusMods ha deciso di aggiungere un pizzico di imprevedibilità alle avventure vissute dai cacciatori di MH Rise consentendo ai giocatori di "saltare in carrozza" e utilizzare il trenino dal volto inquietante come una comune cavalcatura Palamute.

Nonostante siano trascorse solo poche ore dalla pubblicazione di questo progetto, il DLC fan made con il Trenino Thomas sta già facendo faville sui social e sui forum di settore, guadagnandosi una posizione d'onore nella lista delle mod più interessanti di MH Rise confezionata dallo youtuber Blunty.

Quella di Monster Hunter Rise su PC è solo l'ultima delle "stazioni videoludiche" in cui è transitato questo curioso vagone dal volto antropomorfo, basti pensare al clamore con cui è stato accolto l'arrivo del Trenino Thomas in Resident Evil 2 al posto di Mr. X.