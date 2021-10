Monster Hunter Rise, PC vs Nintendo Switch: grande Caccia nel video confronto

Esordito in origine in esclusiva su Nintendo Switch, Monster Hunter: Rise si è mostrato in versione PC in occasione dello show organizzato da Capcom per il Tokyo Game Show 2021.

Per festeggiare l'annuncio del porting, il colosso videoludico ha inoltre pubblicato una Demo di Monster Hunter: Rise per PC, ora disponibile su Steam. Come si comporta quest'ultima rispetto alla versione Nintendo Switch dell'hunting game? Per scoprirlo, si è rapidamente mobilitato l'ormai noto El Analista de Bits, con il content creator che ha realizzato il video confronto che trovate in apertura a questa news.

Rammentando al pubblico che nella sua versione PC, Monster Hunter: Rise è ancora in sviluppo e che la Demo non è rappresentativa della qualità finale del titolo, El Analista de Bits mostra il gioco in azione su di un PC attrezzato di GPU NVIDIA RTX 3080. In tali circostanze, la produzione Capcom mostra performance differenti sia in termini di risoluzione sia sul fronte del frame rate e della qualità delle texture. Accanto ad una maggiore profondità di campo, la versione PC di Monster Hunter: Rise propone interessanti effetti di post processing, oltre ad una migliore resa delle ombre.



Complessivamente, dunque, Monster Hunter. Rise su PC offre una performance grafica più robusta, anche se ovviamente a prezzo della rinuncia alla portabilità di Nintendo Switch.