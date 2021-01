Monster Hunter Rise: i personaggi dell'esclusiva Switch in video

Oltre all'annuncio della Demo di Monster Hunter Rise, delle creature e degli elementi di gameplay che caratterizzeranno l'esclusiva Switch, l'ultimo evento di Capcom ha aperto una finestra sulla dimensione narrativa mostrando i diversi personaggi dell'atteso action ruolistico.

Nel trailer confezionato da Capcom, l'azienda giapponese presenta la base e i bizzarri personaggi che la popolano. Ciascun PNG dell'Hub di Monster Hunter Rise contribuirà ad arricchire l'offerta ludica del kolossal GDR, a cominciare naturalmente dal capo anziano del villaggio, il fiero Fugen.

Una volta giunti sul posto, il maestro condurrà i cacciatori verso Hinoa e Minoto, le due autorità preposte alla gestione delle missioni e degli incarichi da affidare a chi desidera cimentarsi nelle sfide contro le creature di MH Rise tra Magnamalo e Tigrex.

Non meno importanti sono poi i ruoli affidati a personaggi come Hojo, il capo della Gilda, Kogarashi, il capo Felyne, e Rondine, la Mercante a cui rivolgersi per rifornirci di armi, equipaggiamenti e oggetti sempre diversi con i quali sbloccare funzionalità inedite e migliorare tecniche come quella della cavalcatura di mostri e viverne. L'esplorazione dell'universo ruolistico di Monster Hunter Rise partirà ufficialmente il 26 marzo su Nintendo Switch.