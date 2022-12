Monster Hunter Rise su PlaysStation e Xbox solo in versione digitale, conferma Capcom

Dopo un periodo di esclusività che ha visto il gioco relegato al PC e alla famiglia di console Nintendo Switch, Monster Hunter Rise si prepara ad espandere il proprio bacino di utenza arrivando anche su piattaforme PlayStation e Xbox.

Dopo aver scoperto che Monster Hunter Rise non supporterà cross-play e cross-save nelle sue nuove versioni, arriva un'altra notizia che potrebbe essere interpretata come una doccia fredda da alcuni utenti. Capcom ha infatti confermato che l'hunting game non sarà distribuito in versione fisica su console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Sebbene sia evidente come il mercato digitale abbia ormai preso il sopravvento da alcuni anni, potrebbe ugualmente trattarsi di una novità che non farà felice una fetta di utenza, specialmente se prendiamo in considerazione i fan incalliti del franchise.

Stando a quanto viene riportato da Gematsu, sembra che nessuna edizione fisica sia prevista dal publisher, né per le console PlayStation né per quelle Xbox. I piani della compagnia di Osaka non dovrebbero mutare in futuro, ma chissà che con l'espansione Sunbreak in arrivo nella primavera del 2023 non arrivi una possibile edizione completa del gioco distribuita anche in formato retail.

In attesa del suo nuovo debutto su PlayStation e Xbox il 20 gennaio 2023, vi ricordiamo che Monster Hunter Rise sarà disponibile anche su Xbox Game Pass al lancio.