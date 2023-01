Monster Hunter Rise per PlayStation e Xbox: media voto altissima nelle prime recensioni

Manca davvero poco al lancio di Monster Hunter Rise su PlayStation, Xbox e Game Pass; in tanti si chiedono come sarà il porting dell'iconico hunting game già disponibile su PC e Nintendo Switch. Le prime recensioni internazionali incensano il lavoro svolto da Capcom nel trasporre il titolo su piattaforme Sony e Microsoft.

Il tenore dei giudizi della critica di settore viene esplicitato dall'altissima media voto delle prime analisi sulle edizioni PlayStation e Xbox dell'action ruolistico di Capcom. Come segnalato sui social da creatori di contenuti come MauroNL, molte delle testate videoludiche che hanno recensito Monster Hunter Rise hanno deciso di assegnargli un voto di 9 su 10.

Tra i numerosi punti di forza elencati dai giornalisti di settore vengono segnalate le migliorie apportate al comparto grafico, le ottimizzazioni del gameplay e la fluidità dei combattimenti. A questi, vanno poi ad aggiungersi i giudizi entusiastici già espressi per le versioni PC e Nintendo Switch, come la ricchezza di contenuti, la bontà del sistema di progressione delle attività e la profondità dell'impianto ludico.

In funzione di queste analisi, la media voto di MH Rise su aggregatori come Metacritic non fa che crescere: nel momento in cui scriviamo, il voto medio delle recensioni su PlayStation 5 (che sembra essere l'unica versione attualmente testata) della nuova versione dell'hunting game di Capcom si attesta su 87/100.

In attesa di proporvi la nostra analisi e di leggere gli altri giudizi della stampa internazionale sulle versioni PS4, Xbox One e Xbox Series X/S in arrivo il 20 gennaio (insieme all'edizione PS5), vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Monster Hunter Rise su PC.