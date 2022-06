Monster Hunter Rise: un popolare mostro non sarà in Sunbreak, ecco perché

L'uscita di Monster Hunter Rise Sunbreak si avvicina a grandi passi su Nintendo Switch e PC, dove sarà disponibile a partire dal 30 giugno 2022. La corposa espansione firmata Capcom permetterà ai giocatori di dare la caccia a numerose creature, tuttavia uno dei mostri più popolari del franchise sarà assente.

Si tratta del Lagiacrus, un possente leviatano introdotto per la prima volta in Monster Hunter Tri per Wii e subito entrato nelle grazie dei fan sia per il suo evocativo design, sia per le epiche battaglie che lo hanno visto protagonista. Parlando ai microfoni di IGN.com, il producer Ryozo Tsujimoto ha spiegato le ragioni dietro l'esclusione del mostro da Sunbreak, nonostante la sua popolarità e le richieste dei fan di rivederlo in azione.

"Sfortunatamente il Lagiacrus è un mostro tecnologicamente molto difficile da implementare. Ha una forma molto simile a un serpente, tutto il suo corpo tocca il suolo in diversi momenti, è una sorta di creatura totalmente terrena che ci contorce ripetutamente", spiega Tsujimoto, che aggiunge: "Ci piacerebbe riportarlo in scena un giorno, ma le difficoltà tecniche sono un po' scoraggianti".

Pur essendo presenti alti tipi di leviatani nei più recenti giochi della serie Capcom, il Lagiacrus è rimasto impresso nella mente dei fan per il suo stile particolare che lo rende molto diverso dai suoi simili. Tuttavia, il suo ritorno sembra essere molto difficile e lontano, considerando anche la sua assenza nel precedente Monster Hunter World.

Ricordiamo che Capcom ha già confermato le dimensioni di Monster Hunter Rise Sunbreak, di poco superiori a quelle del gioco base. Con l'uscita imminente, ecco come prepararsi all'arrivo di Monster Hunter Rise Sunbreak nel migliore dei modi.