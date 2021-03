Monster Hunter Rise porta il valore delle azioni di Capcom alle stelle

Oggi è il day one di Monster Hunter Rise, la nuova esclusiva per Nintendo Switch targata Capcom che a poche ore dal debutto è già un successo in termini di critica e di vendite. A questo proposito, sembra che la popolarità del gioco stia avendo un'influenza positiva sull'azienda di Osaka.

Come possiamo notare dal recente messaggio apparso sul profilo Twitter ufficiale del CEO di Kantan Games Inc., Dr. Serkan Toto, l'interesse da parte del mondo dei videogiocatori nei confronti del nuovo capitolo della serie ha portato le azioni di Capcom a crescere vertiginosamente e a raggiungere un vero e proprio record in concomitanza con il debutto del prodotto. La curva che mostra il valore delle azioni ha infatti visto una crescita costante e con l'arrivo sul mercato di Monster Hunter Rise ha raggiunto il valore massimo, mai visto prima dall'azienda. Dal momento che questo è solo il giorno di lancio, non è da escludere che nel corso dei prossimi giorni tale valore possa aumentare ulteriormente e andare di pari passo con le vendite dell'esclusiva Switch.

In attesa di vedere come si evolverà la situazione anche in prossimità del lancio di Resident Evil Village, vi ricordiamo che Capcom ha annunciato l'arrivo dell'Apex Rathalos in Monster Hunter Rise grazie ad un update gratuito.