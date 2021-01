In Monster Hunter Rise si potranno cavalcare bestie e viverne, il nuovo trailer

Proprio come anticipato dai leak emersi nelle scorse ore, in Monster Hunter: Rise, nuovo capitolo della saga di Capcom in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch, sarà possibile cavalcare le viverne.

Cogliendo l'occasione offerta dal nuovo evento Direct dedicato all'hunting game, Capcom ha mostrato per la prima volta la nuova meccanica del Wyvern Riding, che certamente saprà dare una ventata di novità alla struttura di gioco della serie. Grazie al primo trailer che trovate in apertura di notizia, potete dunque dare un primo sguardo alle spettacolari azioni di cui potremo essere protagonisti una volta saliti in groppa alle temibili bestie di MH: Rise. Un secondo filmato, che trovate invece in calce, fornisce un approfondimento maggiormente tecnico, in cui Capcom ci illustra le manovre offensive, le statistiche speciali, il layout dei comandi, ed alcune delle mosse speciali eseguibili in sella ai mostri del gioco.

Lasciandovi alla visione dei due filmati, ricordiamo che Monster Hunter: Rise sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 26 marzo 2021. Come annunciato durante l'evento Direct, arriverà oggi sull'eShop la demo a tempo limitato del gioco, che vi consentirà di prendere parte a due missioni del titolo in cui andrete a caccia del Great Izuchi e del Mizutsune.