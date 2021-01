In Monster Hunter Rise si potranno cavalcare i mostri?

PracticalBrush12, leaker che sembra avere molta familiarità con la serie Capcom, ha rivelato in anticipo una caratteristica di Monster Hunter Rise che potrebbe essere svelata nel corso del Digital Event di oggi pomeriggio.

Stando alla fonte, Monster Hunter Rise permetterà di cavalcare i mostri e combattere in sella a questi ultimi, utilizzando ad esempio le code o le corna per generare attacchi potentissimi, nello specifico PracticalBrush12 fa sapere che "si potranno utilizzare gli attacchi dei mostri per schiacciare al muro i nemici e altre creature."

Manca una qualsiasi conferma in merito al momento ma il leaker si dice sicuro delle sue fonti, le stesse che già in passato gli avevano rivelato in anteprima i nuovi personaggi di Super Smash Bros Ultimate e l'esistenza stessa di Monster Hunter Rise, prima che il gioco venisse annunciato.

Oggi pomeriggio dalle 14:30 commenteremo il Digital Event di Monster Hunter Rise in diretta su Twitch, lo show inizierà alle 15:00 e ci permetterà di scoprire le ultime novità sul gioco, inoltre in molti sperano che Capcom annunci in questa occasione la data di uscita della demo prevista nel corso del mese di gennaio. Che la versione di prova possa essere pubblicata oggi, al termine dell'evento?