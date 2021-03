Monster Hunter Rise, prenotalo a 1 € da GameStopZing: ecco come fare

Manca sempre meno all'uscita di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch, una delle esclusive più attese dell'anno da parte di tutti i giocatori della grande N. Se non l'avete ancora prenotato, vi consigliamo di prendere in considerazione l'opportunità offerta da GameStopZing nell'ambito del nuovo Volantone di marzo.

Da GameStopZing potete preordinare Monster Hunter Rise per Nintendo Switch ad 1 solo euro portando in negozio due giochi Switch usati validi per la promozione. Il prezzo di listino dell'hunting game di Capcom ammonta a 60,98 euro, dunque i giochi usati vengono valutati 30 euro l'uno. Potete consultare la lista dei titoli validi per la promozione seguendo le istruzioni reperibili a questo indirizzo. L'iniziativa sarà valida fino al 25 marzo, ossia il giorno prima del lancio di Monster Hunter Rise fissato per il 26 marzo.

GameStopZing offre l'opportunità di risparmiare anche sulla prenotazione di altri giochi in arrivo su Nintendo Switch, ossia Harvest Moon: One World, New Pokémon Snap, Saviors of Sapphire Wings + Straner of Sword City (Revisited), Port Royale 4, Dynasty Warriors 9 Empires, R-Type Final 2 e The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV. Per la prenotazione dei prodotti appena elencati ogni gioco usato riportato in negozio vi verrà valutato 25 euro. Maggiori dettagli potete trovarli nei punti vendita, dove siete invitati a recarvi nel rispetto delle normative vigenti nelle vostre città.