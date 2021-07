Monster Hunter Rise per Switch a prezzo scontato da GameStopZing

Se siete in cerca di un nuovo videogioco per Nintendo Switch da portarvi in vacanza, allora potreste optare per uno dei migliori titoli di questo 2021, Monster Hunter Rise, che in questo periodo può essere acquistato a prezzo scontato da GameStopZing.

Nell'ambito del ricco Volantone di luglio, GameStopZing ha tagliato il prezzo di Monster Hunter Rise di 11 euro, portandolo agli attuali 49,98 euro, valido sia nei punti vendita, sia sul sito ufficiale con tanto di consegna a domicilio o ritiro in negozio gratuiti. L'offerta sarà disponibile per tutto il periodo di validità del Volantone, che scade il prossimo 4 agosto. Approfittatene se siete interessati, si tratta di uno dei migliori hunting game di sempre, che nella nostra recensione di Monster Hunter Rise abbiamo premiato con un eccellente 9,5.

Già che ci siamo, segnaliamo che da GameStopZing sono disponibili anche dei bundle con Nintendo Switch e Switch Lite in offerta ed è possibile prenotare Monster Hunter Stories 2 e The Legend of Zelda Skyward Sword a 1 euro portando l'usato. Inoltre, per celebrare il lancio di Mario Golf Super Rush, GameStopZing ha scontato alcuni giochi dell'idraulico italiano a 49,98 euro: tra quelli inclusi nella promozione (valida fino al 7 luglio) ci sono Super Mario Party, Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, New Super Mario Bros. U Deluxe, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici - Tokyo 2020 e Super Mario Maker 2.