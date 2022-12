Monster Hunter Rise su PS4 e PS5: svelati peso e data del preload

Manca poco al debutto di Monster Hunter Rise sulle console Sony e Microsoft, evento che permetterà a tanti giocatori di iniziare a cacciare con l'ultima iterazione della longeva serie Capcom, ad oggi disponibile solo su PC e Nintendo Switch. In attesa del suo arrivo, un leak ha anticipato alcuni dettagli riguardanti la versione PlayStation.

L'irreprensibile account Twitter conosciuto con il nickname PlayStation Game Size ha infatti diffuso nel corso della serata le informazioni sulle dimensioni del download di Monster Hunter Rise in edizione PlayStation 4 e PlayStation 5. Stando a quanto dichiarato dal dataminer che analizza il database Sony, il gioco avrà un peso di 27,210 GB sulla console di vecchia generazione e di 26,655 GB su PS5. Ovviamente questi dettagli sono legati alla versione 1.00 del gioco e non si esclude che da qui all'uscita possa arrivare qualche aggiornamento che modificherà il peso del gioco al day one. Passando invece al preload, gli utenti che effettueranno la prenotazione della versione digitale attraverso il PlayStation Store potranno iniziare a scaricare il prodotto con le classiche 48 ore d'anticipo rispetto all'uscita, ovvero a partire dal prossimo 18 gennaio 2023.

Al momento non sono stati diffusi i dati ufficiali relativi alle edizioni per Xbox One e Xbox Series X|S ma, come accade regolarmente con le produzioni di terze parti, è molto probabile che le dimensioni del gioco siano paragonabili a quelle delle console PlayStation anche sulle piattaforme Microsoft.

Per chi non lo sapesse, al momento non è prevista un'edizione fisica di Monster Hunter Rise su PlayStation e Xbox. Vi ricordiamo inoltre che Monster Hunter Rise sarà su Xbox Game Pass sin dal lancio, fissato al 20 gennaio 2023.