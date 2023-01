Monster Hunter Rise su PS5 e Xbox Series X/S: anche Digital Foundry promuove il porting

Sullo sfondo dei giudizi entusiastici espressi dalla stampa di settore con la media voto altissima di Monster Hunter Rise su PlayStation e Xbox, i ragazzi di Digital Foundry hanno testato le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S dell'hunting game di Capcom e confermato quanto di buono è emerso dalle ultime analisi.

Il noto collettivo di 'giornalisti tecnoludici' legato a Eurogamer.net rimarca l'incredibile impegno profuso dal publisher e sviluppatore giapponese nell'offrire all'utenza PS5 e Xbox Series X/S un'esperienza di primo livello.

Le trasposizioni più recenti di Monster Hunter Rise vantano un comparto grafico migliorato, delle prestazioni eccellenti e un gameplay granitico. L'aspetto più interessante che ci viene segnalato dal team di DF è però quello rappresentato dalla personalizzazione: tanto su PlayStation 5 quanto su Xbox Series X, il kolossal action ruolistico di Capcom offre un ventaglio di opzioni di customizzazioni grafiche e prestazionali del tutto rapportabile a quello della versione PC.

Attraverso i numerosi parametri configurabili tra preset e opzioni grafiche supplementari, gli utenti possono far aderire l'esperienza di gioco ai propri gusti ed esigenze, riuscendo persino a superare i 4K abilitando la configurazione che imposta la 'risoluzione interna' (opportunamente scalata in base al proprio monitor e TV) a 4800x2700 pixel. Le uniche sbavature riscontrate da Digital Foundry riguardano il framerate della versione Xbox Series S nella modalità grafica più esigente in termini di risorse hardware (un problema che può essere mitigato dal VRR su display compatibili) e l'impatto del motion blur sulla frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo nelle fasi di combattimento più concitate.

Quanto alla 'sfida prestazionale' tra PS5 e Xbox Series X, la console Sony sembra prevalere sulla controparte Microsoft, seppure con un margine di 7-8fps che emerge nella sola modalità a 120fps. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Monster Hunter Rise su PlayStation 5.