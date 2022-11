Monster Hunter Rise su PlayStation, Xbox e Game Pass? Gli ultimi leak

Non pago del clamore mediatico suscitato con le sue ultime indiscrezioni sullo sviluppo di Beyond Good & Evil 2, il leaker Tom Henderson sostiene che Capcom sia ormai in procinto di portare Monster Hunter Rise su PlayStation 5, Xbox Series X/S e nel catalogo degli abbonati a Xbox Game Pass.

La nuova imbeccata ricevuta da Henderson sul porting di MH Rise per console Microsoft e Sony di ultima generazione viene ripresa e approfondita sulle pagine di Insider-Gaming, con ulteriori dettagli sui contenuti previsti da questa nuova versione.

A detta delle fonti anonime di Henderson, la riedizione attualizzata di Monster Hunter Rise dovrebbe approdare su PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 20 gennaio 2023: sempre per il 20 gennaio dovremmo assistere all'ingresso del titolo nel catalogo di Xbox Game Pass. Stando a Henderson, anche l'espansione MH Rise Sunbreak sarebbe in sviluppo su console current-gen, con lancio previsto indicativamente nella primavera del prossimo anno.

La nuova versione di Monster Hunter Rise e MH Rise Sunbreak viene descritta dal leaker come un 'porting 4K a 60fps', con tanto di supporto all'audio 3D: non è chiaro, ad ogni modo, se questa rumoreggiata edizione current-gen dell'hunting game di Capcom vanti o meno delle migliorie grafiche aggiuntive, come una maggiore definizione delle texture e ulteriori contenuti aggiuntivi.



Con una modifica apportata all'articolo pubblicato originariamente su Insider-Gaming, Henderson riferisce che il porting di Monster Hunter Rise dovrebbe essere destinato ad approdare anche su PlayStation 4 e Xbox One, sempre nella giornata del 20 gennaio 2023.

In attesa di un commento ufficiale da parte di Capcom, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Monster Hunter Rise su PC.