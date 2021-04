Monster Hunter Rise a quota 6 milioni, disponibile ora l'aggiornamento 2.0

Capcom ha annunciato che Monster Hunter Rise ha superato il tetto delle sei milioni di copie distribuite in tutto il mondo dal lancio avvenuto il 26 marzo scorso, in queste cifre rientrano non solo le unità spedite ai rivenditori ma anche i download digitali effettuati dal Nintendo eShop.

La notizia arriva nel giorno del lancio dell'aggiornamento 2.0 di Monster Hunter Rise ora disponibile per il download, il file pesa circa 900 MB e introduce tantissime novità tra cui nuovi mostri e contenuti extra per la storia.

L'aggiornamento gratuito Ver.2.0 contiene diversi mostri, come Teostra e Kushala Daora, così come alcuni nuovi mostri Apex. Questo aggiornamento aggiunge anche missioni normali per alcuni mostri Apex e ti permette di forgiare stili armatura per cambiare il tuo aspetto!

Il limite grado cacciatore sarà sbloccato al verificarsi di determinate condizioni

Nuovi mostri inizieranno ad intromettersi in alcune missioni

Nuovi mostri appariranno nelle missioni villaggio e base di caccia

Nuovi mostri appariranno nella furia

Nuove missioni, missioni Arena e richieste disponibili

Nuove serie armi, armature, oggetti e floretti disponibili

Nuove abilità e abilità furia da creare alla Forgia disponibili

Il limite di livello dell'armatura sarà sbloccato

Nuovi gioielli da creare

Nuovi stili armatura da creare

Disponibili nuovi stili armatura per Felyne e Canyne

Il limite di Felyne e Canyne sarà sbloccato fino al livello 50

Nuovi premi per tessera Gilda disponibili

Per fine maggio è invece atteso l'aggiornamento 3.0 di Monster Hunter Rise che andrà a introdurre ulteriori contenuti aggiuntivi per l'hunting game di Capcom. Maggiori dettagli verranno diffusi più avanti, nel frattempo vi consigliamo di scaricare subito l'aggiornamento Versione 2.0 per scoprire tutte le novità di Monster Hunter Rise.