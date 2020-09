Monster Hunter Rise e RE Engine: il gioco girerà sul motore proprietario di Capcom

Monster Hunter Rise è un nuovo capitolo del celebre hunting game in arrivo su Nintendo Switch. Il titolo prenderà spunto dalle atmosfere tipiche del Giappone antico, come era già successo con MH Portable Third, e segna il ritorno della saga su console portatile.

Nelle scorse ore, un comunicato stampa di Capcom ha confermato che Rise girerà sul RE Engine. Questo motore grafico è particolarmente apprezzato dalla software house, che lo ha sfruttato in molti dei suoi progetti più recenti, come Resident Evil 7: Biohazard e Devil May Cry 5, senza contare che verrà utilizzato anche per prodotti in arrivo su nex-gen come Resident Evil Village.

Ecco quello che Capcom ha dichiarato a tal proposito: "il gioco è attualmente in sviluppo con il RE Engine, il nostro motore proprietario. Questa scelta deriva dalla volontà di proporre un'esperienza Monster Hunter nuova e accessibile, che possa essere giocata ovunque, con chiunque e ogni volta che si vuole".

Monster Hunter Rise è atteso per il 26 marzo 2021 in esclusiva su Nintendo Switch e promette di introdurre molte novità come gli Insetti Filo, utili per essere utilizzati come un rampino e che offrono nuove possibilità sia per quanto riguarda l'esplorazione che i combattimenti. Sapete già quali sono i nuovi mostri confermati di Monster Hunter Rise?