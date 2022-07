Monster Hunter Rise vi regala un DLC gratis per il successo dell'espansione Sunbreak

Sunbreak, la nuovissima espansione di Monster Hunter Rise, sta registrando ottimi numeri, con Capcom che ha quindi deciso di ringraziare i giocatori per il loro supporto.

Nella recensione di Monster Hunter Rise: Sunbreak vi abbiamo parlato di come l'espansione sia riuscita ad ampliare l'offerta contenutistica del gioco, con novità per quanto riguarda il combat system ma anche le possibilità in giocatore singolo. Ebbene, Sunbreak ha superato la quota dei 3 milioni di copie vendute, un traguardo che gli sviluppatori hanno deciso di festeggiare pubblicando un DLC, disponibile gratuitamente per tutti, il cui contenuto è elencato di seguito:

30 unità di linfa vitale

30 unità di polvere d'erbe

15 unità di polvere demoniaca

10 unità di polvere guscioduro

10 voucher amico

Per poter accedere a questo pack vi basterà possedere il gioco base (anche senza espansione) e accedere al menù contenuti aggiuntivi del Courier di Monster Hunter.

Capcom, tra l'altro, non è nuova a questo genere di iniziative. In occasione dei precedenti traguardi raggiunti dall'espansione Sunbreak, infatti, erano già stati pubblicati altri pacchetti di ringrazimento per i giocatori di Monster Hunter Rise.



Che ne pensate di questi itemi aggiuntivi gratuiti? Diteci la vostra nei commenti qui sotto!

Vi ricordiamo che Monster Hunter Rise è attualmente disponibile per Nintendo Switch e PC.