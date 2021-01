Monster Hunter Rise e Resident Evil 8 sono i più attesi dal pubblico giapponese

Famitsu, la celebre rivista giapponese dedicata ai videogiochi, ha di recente dato il via ad un sondaggio per comprendere quali sono i titoli più attesi dal pubblico tra quelli in arrivo.

Il risultato del sondaggio non solo ha permesso di confermare quelli che sono i gusti degli utenti giapponesi ma anche di restare sorpresi a causa della posizione di determinati titoli. Se infatti la presenza di Monster Hunter Rise al primo posto era quasi scontata, stupisce Resident Evil Village al quarto posto grazie ad un numero di voti ricevuti superiore persino al sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Grazie alla classifica possiamo anche notare come il pubblico giapponese tenda a preferire come console Nintendo Switch, dal momento che sette giochi su dieci tra quelli proposti sono esclusive della console ibrida.

Ecco di seguito la classifica dei giochi più attesi di Famitsu:

Monster Hunter Rise (Nintendo Switch) - 509 voti Tales of Arise (PlayStation 4) - 470 voti Final Fantasy 16 (PlayStation 5) - 431 voti Resident Evil Village (PlayStation 5) - 403 voti The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (Nintendo Switch) - 336 voti Bravely Default 2 (Nintendo Switch) - 302 voti Bayonetta 3 (Nintendo Switch) - 294 voti Rune Factory 5 (Nintendo Switch) - 286 voti Shin Megami Tensei 5 (Nintendo Switch) - 257 voti Ushiro (Nintendo Switch) - 228 voti

A proposito del primo classificato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un'anteprima di Monster Hunter Rise a cura di Francesco Fossetti.