Monster Hunter Rise riceve il Title Update 3.5 e tre pettinature gratis

Nel giorno in cui apprendiamo che la serie Monster Hunter ha superato quota 78 milioni di unità vendute in tutto il mondo, Rise per Nintendo Switch ha ricevuto il Title Update 3.5.0, un nuovo aggiornamento che aggiunge il supporto ai futuri contenuti e risolve un bel po' di problematiche riscontrate dai giocatori.

Il Title Update 3.5.0 di Monster Hunter Rise, innanzitutto, spiana la strada agli eventi gratuiti in arrivo nel prossimo futuro, a partire dalla collaborazione con Ghosts 'n Goblins Resurrection prevista per domani 29 ottobre. Giusto in tempo per Halloween, i cacciatori potranno sbloccare lo stile armatura ispirato ad Artù, il prode cavaliere protagonista della longeva saga di Capcom. A novembre, invece, è attesa la collaborazione tra Monster Hunter World e Sonic.

La patch, dicevamo, ha anche risolto un bel po' di bug, per la maggior parte legati alle basi/strutture, ai mostri e al personaggio. D'ora in avanti, ad esempio, il gioco non si bloccherà più utilizzando la funzione "Viaggio Rapido" nell'area di addestramento, mentre il danno di avvelenamento non verrà più raddoppiato per errore. Trovate la lista completa dei bug risolti sul sito ufficiale.

In ultimo, segnaliamo che la pubblicazione del Title Update 3.5 è stata accompagnata da tre nuovi DLC gratuiti (il 15, il 16 e il 17) che aggiungono altrettante pettinature. Potete ammirarle tutte quante nei video allegati in calce a questa notizia.