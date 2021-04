Monster Hunter Rise: seguiamo il Digital Event su Twitch domani dalle 15

I vertici di Capcom hanno fissato per martedì 27 aprile il prossimo Monster Hunter Digital Event dedicato a MH Rise. La redazione di Everyeye seguirà in diretta su Twitch l'evento per discutere insieme alla community delle sorprese previste per il kolossal action ruolistico su Nintendo Switch.

Lo show digitale farà da sfondo all'annuncio delle attività che accompagneranno il primo, grande update gratuito di Monster Hunter Rise. L'aggiornamento 2.0 del capolavoro di Capcom introdurrà creature inedite come Chameleos e Apex Rathalos, oltre a una pletora di innovazioni che attraverseranno l'intero arco ludico, narrativo e contenutistico dell'opera.

In coincidenza del Digital Event avremo anche modo di ammirare Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, il sequel dell'omonima avventura per 3DS che sarà disponibile a luglio su PC e Nintendo Switch. Le sorprese in arrivo per i fan della serie, quindi, non mancheranno di certo.

Vi diamo perciò appuntamento alle ore 15:00 di martedì 27 aprile sul canale Twitch di Everyeye per assistere e partecipare alla diretta che accompagnerà lo show di Capcom atteso per le 16:00. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Capcom, vi riproponiamo l'ultimo video gameplay di Monster Hunter Rise con Apex Rathalos.