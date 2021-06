Monster Hunter Rise: un primo sguardo agli update in arrivo tra giugno e luglio

Durante l'atteso evento digitale organizzato da Capcom per l'E3 2021, l'azienda giapponese ha presentato in video le tante sorprese che attendono gli esploratori della dimensione action ruolistica di Monster Hunter Rise su Nintendo Switch nel corso delle prossime settimane.

La prima di queste novità riguarda la data di lancio degli update che sanciranno l'inizio delle fasi legate alle Collaborazioni Capcom: nelle giornate del 18 giugno e del 9 luglio, i Cacciatori del villaggio di Kamura potranno affrontare una sfida di alto livello che, se completata, consentirà loro di ricevere uno stile armatura speciale e, soprattutto, la skin per dare al proprio compagno l'aspetto di Tsukino di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin.

Il supporto post-lancio di MH Rise proseguirà per tutta l'estate, e oltre, per portare in dote tanti altri contenuti con gli update 3.1, 3.2 e 3.3, attesi rispettivamente per fine giugno, fine luglio e fine agosto: ogni aggiornamento porterà in dote sfide speciali, oggetti per customizzare il proprio alter-ego, consumabili utili per avere la meglio sulle creature più arcigne e ulteriori Collaborazioni che interesseranno altri giochi dell'azienda nipponica.

Date un'occhiata al trailer mostrato da Capcom per l'E3 2021 e fateci sapere che cosa ne pensate del programma di supporto approntato per rendere ancora più ampia la già enorme offerta contenutistica di Monster Hunter Rise su Switch.