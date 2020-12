Monster Hunter Rise: Spada Lunga, Lancia, Balestra Leggera e Pesante nei nuovi trailer

La marcia di avvicinamento al nuovo Monster Hunter: Rise per Nintendo Switch continua a pieno ritmo. Dopo aver pubblicato i trailer delle prime due armi, Capcom ha proseguito con ben quattro filmati che mostrano le potenzialità di altri attrezzi per la caccia.

Il primo video mette in evidenza le peculiarità della sempreverde Spada Lunga che fa affidamento sui colpi consecutivi per caricarsi e sprigionare la potenza della Spirit Blade, con tanto di schivate e contrattacchi al seguito. Il secondo video è invece dedicato alla Lancia, un'arma precisa ed equilibrata con eccellenti capacità evasive e difensive che permettono parate e schivate uniche. L'attenzione passa poi alle armi da distanza come la potente Balestra Pesante in grado di esprimere un'incredibile potenza di fuoco e munizioni multiple, adatte ad ogni portate e ad ogni situazione. Infine la versatile Balestra Leggera che grazie al fuoco rapido può infliggere disturbi di stato e fornire il giusto supporto al gruppo di cacciatori.

Poco prima Capcom aveva pubblicato i primi due trailer per le Doppie Lame e per l'Arco. Insomma un buon modo per prepararsi alla nuova caccia di Monster Hunter: Rise che prenderà il via a partire dal 26 marzo del 2021 su Nintendo Switch.