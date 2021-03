Monster Hunter Rise e Split Pad Pro: il pad a tema per Nintendo Switch arriva in Occidente

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto del nuovo capitolo della storica serie di hunting game nati tra gli studi di Capcom, con Monster Hunter Rise in dirittura di arrivo su Nintendo Switch.

La console ibrida accoglierà la produzione in esclusiva console, oltre che con un netto anticipo rispetto all'utenza PC, che dovrà invece attendere sino al prossimo anno per poter dedicarsi a questa nuova avventura tra creature colossali. Per celebrare l'esordio dell'attesissimo titolo sulla console della Grande N, gli ingegneri di HORI hanno plasmato un pad decisamente peculiare. Presentato a febbraio dalla compagnia, lo Split Pro Controller a tema Monster Hunter Rise per Nintendo Switch non è infatti altro che una coppia di Joy-Con caratterizzati da una struttura più simile a quella di un pad convenzionale e da proporzioni più generose.



Originariamente annunciato solamente per il mercato giapponese, il particolare Split Pro Controller a tema Monster Hunter Rise raggiungerà invece anche i lidi geografici situati oltre i confini del Sol Levante. A confermarlo indirettamente sono le pagine di Amazon USA, che hanno da poco abilitato la pagina dedicata al prodotto, che può già essere preordinato al prezzo di listino di 59,99 dollari. La data indicata per l'approdo sul mercato corrisponde invece al 26 aprile 2021, a circa un mese di distanza dall'esordio di Monster Hunter Rise, che al momento guida la classifica dei giochi più attesi in Giappone.