Monster Hunter Rise e Stories 2, aspettando Sunbreak: annunciato il bundle

Dopo aver reso disponibile una Demo della versione PC di Monster Hunter Rise, il team di Capcom ha annunciato una nuova formula di distribuzione dell'apprezzato titolo.

Dalle pagine di Famitsu, noto periodico giapponese, il colosso del videogioco ha infatti presentato un nuovo bundle, che includerà il già citato Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Proposti in un'unica soluzione, i due giochi potranno essere acquistati in una versione retail riservata per il momento a Nintendo Switch. Il prezzo annunciato da Capcom per il bundle corrisponde a 10.989 Yen, corrispondenti a circa 80 euro. Per ora, il contenuto sarà distribuito esclusivamente in Giappone, a partire dal prossimo 11 novembre 2021.

E sempre al mercato del Sol Levante è riservato anche un interessante taglio di prezzo per Monster Hunter Rise. In vista del lancio dell'espansione Monster Hunter Rise: Sunbreak, Capcom ha infatti deciso di proporre una nuova versione retail del gioco, con l'edizione fisica battezzata Monster Hunter Rise "Best Price" proposta a 5.590 Yen, ovvero circa 45 euro. Il lancio dell'edizione è prevista per il mese di dicembre di quest'anno. Anche in questo caso, non è chiaro se la novità sarà proposta da Capcom anche al di fuori del Giappone.