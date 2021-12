Monster Hunter Rise, successo in Giappone: è il gioco più scaricato su Switch del 2021

Nintendo ha diffuso i dati relativi ai download software di tutto il 2021 in Giappone, che hanno visto un trionfatore d'eccezione: Monster Hunter Rise è stato infatti il gioco più scaricato sul suolo nipponico negli ultimi dodici mesi, confermando ancora una volta il grande successo del titolo Capcom.

Sebbene non siano stati forniti numeri dettagliati, il più recente episodio principale della serie ha battuto avversari agguerriti, come si può evincere leggendo la Top 10 dei titoli più scaricati in Giappone nell'ultimo anno:

Monster Hunter Rise Among Us Pokémon Diamante Lucente Momotaro Densetsu: Showa, Hisei, Reiwa mo Teiban! (disponibile solo in Giappone) Pokémon Perla Splendente Human Fall Flat Super Mario 3D World + Bowser's Fury Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Super Smash Bros. Ultimate

La classifica procede ulteriormente fino alla trentesima posizione, con altri titoli illustri Nintendo e non ad occupare varie posizioni: Mario Party Superstars è ad esempio al 12° posto, mentre Animal Crossing New Horizons e Zelda Breath of the Wild occupano rispettivamente il 13° e 14° posto. Per trovare invece Metroid Dread bisogna scendere fino alla 28° posizione, mentre tornando alla serie Capcom, Monster Hunter Stories 2 è 18° in classifica.

Nel frattempo è stato confermato che non ci saranno novità su Monster Hunter Rise Sunbreak per tutto l'inverno: bisognerà aspettare fino alla prossima primavera prima di avere aggiornamenti sull'attesa espansione in arrivo durante l'estate 2022. Avete invece letto il messaggio di fine anno del produttore di Monster Hunter?