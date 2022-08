Monster Hunter Rise Sunbreak, oltre 4 milioni di giocatori a caccia: Capcom festeggia

A poche settimane dal debutto del primo Title Update di Monster Hunter: Rise - Sunbreak, i vertici di Capcom festeggiano un importante traguardo commerciale per l'ambiziosa espansione.

Il contenuto aggiuntivo ha infatti già conquistato un importante risultato commerciale, raggiungendo quota 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Un risultato prestigioso, che fa seguito alla calorosa accoglienza riservata dalla community in occasione del lancio dell'originale Monster Hunter: Rise. Quest'ultimo del resto non vede ancora esaurirsi il proprio potenziale, con l'espansione che ha trainato il gioco base sino ad oltre 11 milioni di copie vendute. Un traguardo incredibile, raggiunto anche grazie all'istituzione di un bundle dedicato a Monster Hunter: Rise e alla grande espansione Sunbreak, oltre che a diverse campagne promozionali.

Nell'annunciare i dati di vendita aggiornati, Capcom si dice entusiasta dell'accoglienza che i Cacciatori hanno riservato al titolo, esordito inizialmente in esclusiva su Nintendo Switch e poi approdato anche sui lidi PC. Sull'onda del successo ottenuto, il colosso giapponese conferma peraltro la volontà di rendere disponibili ulteriori aggiornamenti gratuiti per l'espansione. Un'intenzione del resto già palesata con la presentazione della Road Map di Monster Hunter: Rise Sunbreak, che delinea i tratti di un supporto post lancio destinato a perdurare sino al 2023 inoltrato.