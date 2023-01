Monster Hunter Rise Sunbreak a 5 milioni, pacchetto ricompense gratis in arrivo

A poche ore dall'arrivo di Monster Hunter Rise su console della famiglia PlayStation e Xbox, Capcom ha annunciato che l'espansione Sunbreak ha totalizzato quota cinque milioni di copie distribuite in formato fisico e digitale dal lancio avvenuto a giugno 2022.

Ad agosto, Monster Hunter Rise Sunbreak aveva superato quota quattro milioni di copie, negli ultimi cinque mesi dunque il gioco ha venduto un ulteriore milione di unità, risultato sicuramente positivo per la prima espansione di uno dei giochi di Monster Hunter più apprezzati degli ultimi anni.

Per festeggiare questo importante traguardo, Capcom ha annunciato la pubblicazione di uno speciale Item Pack con varie ricompense e bonus gratis per i giocatori, maggiori dettagli verranno diffusi più avanti. Monster Hunter Rise Sunbreak è stato lanciato il 30 giugno 2022 su PC e Switch, Sunbreak arriverà anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S questa primavera, mentre il gioco base sarà disponibile dal 20 gennaio su PlayStation e Xbox, dal day one anche su Xbox Game Pass.

In una nota a margine, Capcom fa sapere che Monster Hunter World Iceborne ha raggiunto e superato quota 10 milioni di copie vendute, con 300.000 copie in più vendute nelle ultime settimane rispetto all'ultima rilevazione datata novembre 2022.