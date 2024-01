Monster Hunter Rise Sunbreak, addio ad alcuni eventi: ecco quando verranno rimossi

Sono passati ormai diversi mesi da quando è giunta l'espansione mostruosa di Monster Hunter Rise Sunbreak, la quale ha regalato innumerevoli gioie ai fan dell'hunting game per antonomasia, complice la mole di eventi che continuano ad intrattenere i cacciatori anche a distanza di tempo. Tuttavia, tutte le cose belle hanno, prima o poi, una fine.

Dopo che Monster Hunter Rise Sunbreak è stato premiato come miglior gioco al TGS del 2023, giungono nuove comunicazioni in via ufficiale da Capcom tramite l'account Twitter/X ufficiale di Monster Hunter. Nei prossimi giorni, secondo quanto riportato dalla stessa azienda, ci saranno alcuni contenuti in partnership che verranno rimossi da Monster Hunter Rise Sunbreak. Le missioni evento coinvolte dalla spiacevole decisione sono sei in totale, ma non comporteranno l'eliminazione di nessuna ricompensa per i giocatori che le hanno già completate.

Infatti, come riportato sempre da Capcom, basterà scaricare tali eventi prima del termine ultimo imposto qualora esse non fossero state ancora completate e scaricate, così da poter continuare a prendere parte ai contenuti che verranno presto eliminati. Ma quali missioni evento verranno rimosse da Monster Hunter Rise Sunbreak? Qui di seguito trovate l'elenco completo:

Missione evento "Gotta Hoard Fast!";

Missione evento "Super Shady Lock-alike";

Missione evento "USJ - Shrine Showdown!";

Missione evento "USJ - Arzuros Onslaught!";

Palico scaricabile "MEOW LIMIT!";

Palico scaricabile "Yasu!.

La maggior parte dei contenuti prossimi alla loro eliminazione fanno parte delle collaborazioni con SEGA (Sonic the Hedgehog) e con gli Universal Studios Japan. Tuttavia, come specificato poco sopra, basterà effettuare il download delle missioni e delle ricompense entro il termine ultimo imposto da Capcom: i contenuti di Monster Hunter Rise Sunbreak non potranno essere più scaricati dal 21 gennaio 2024.