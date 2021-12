Monster Hunter Rise Sunbreak: niente aggiornamento sullo sviluppo per tutto l'inverno

Con un messaggio condiviso sui propri profili social, i rappresentanti di Capcom invitano gli appassionati a pazientare ancora qualche mese prima di ricevere nuovi aggiornamenti sullo sviluppo dell'enorme espansione Sunbreak di Monster Hunter Rise.

Il prossimo, ricchissimo contenuto aggiuntivo di MH Rise continua ad essere previsto al lancio per l'estate del 2022 su PC e Nintendo Switch, ma la software house giapponese riferisce di non voler aprire ulteriori spazi di approfondimento sull'espansione per tutto l'inverno.

Come si legge nel post di Capcom, infatti, il prossimo aggiornamento sullo sviluppo di Sunbreak ci sarà in primavera, e quindi non prima della seconda metà di marzo 2022: fino ad allora, con ogni probabilità il colosso videoludico nipponico concentrerà i propri sforzi sul porting PC dell'avventura ruolistica, fornendo degli update come i recenti video 4K di Rathalos e Mangamalo di Monster Hunter Rise su PC.

La prossima espansione di MH Rise consentirà agli appassionati di vivere una storia nuova di zecca in una regione completamente inedita con tanti mostri originali, nuovi luoghi da visitare, un Quest Rank riformulato e tante altre sorprese che devono essere ancora svelate.