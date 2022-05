Monster Hunter Rise Sunbreak: gli Attacchi Fildiseta protagonisti dei nuovi video gameplay

Non paghi delle ricche sorprese dell'evento di maggio su Monster Hunter Rise Sunbreak, Capcom ci rituffa nelle atmosfere fantasy della nuova, attesissima espansione di MH Rise per mostrarci in video i nuovi Attacchi Fildiseta da evolvere e padroneggiare insieme ai cacciatori di Sunbreak.

Nel nuovo terzetto di filmati confezionati dalla software house giapponese possiamo ammirare le interessanti tecniche di combattimento associate all'utilizzo in battaglia degli attacchi Silkbind con armi come Balestra Pesante e Spadascia, oltre all'immancabile binomio Spada e Scudo.

I cacciatori che baseranno la propria build sulla Spadascia, ad esempio, potranno sferrare fendenti con cui spezzare la guardia delle creature più arcigne, mentre nei trailer su Balestra Pesante e Spada e Scudo si possono osservare i contrattacchi speciali basati sulle ultime "specialità da campo" dei Silkbind. Nei nuovi video viene mostrata anche l'efficacia in combattimento del Cambia Abilità Scambio, la tecnica inedita che consentirà a tutti i giocatori di passare rapidamente da un equipaggiamento all'altro in base alle necessità.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dei video approfondimenti sugli attacchi Fildiseta, una delle tante novità che caratterizzeranno Monster Hunter Rise Sunbreak sin dal lancio su PC e Nintendo Switch, atteso per l'ormai non troppo lontano 30 giugno.