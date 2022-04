Monster Hunter Rise Sunbreak in azione: data e orario per l'evento di presentazione

A circa due mesi di distanza dalla data di lancio di Monster Hunter Rise: Sunbreak, il team di Capcom è pronto a svelare ulteriori dettagli sull'ambiziosa espansione del suo hunting game.

Con il Tweet che trovate in calce a questa news, il colosso giapponese ha infatti confermato che il prossimo martedì 10 maggio 2022, sarà il momento giusto per scoprire numerosi retroscena sulla produzione. L'appuntamento, in particolare, è fissato per le ore 16:00 del fuso orario italiano. La diretta sarà trasmessa esclusivamente in lingua inglese, ma al termine dell'evento sarà disponibile una replica integrale sottotitolata in italiano. L'evento dedicato a Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà ovviamente seguito in diretta dalla nostra Redazione, sui lidi del Canale Twitch di Everyeye.



A presentare l'evento digitale dedicato all'espansione Sunbreak di Monster Hunter: Rise, troveremo Yoshitake Suzuki, veterano della serie incaricato della direzione dello sviluppo di questo grande DLC. Per il momento, non sono invece disponibili dettagli relativi a quella che sarà la durata della diretta.



Tra gli ultimi dettagli offerti da Capcom in merito all'espansione, ricordiamo la conferma dell'inclusione del temibile Garangolm in Monster Hunter Rise: Sunbreak. Cacciatori e Cacciatrici potranno dunque presto avere a disposizione nuove attività e creature da inseguire all'interno dell'apprezzato hunting game. L'ambiziosa espansione di Monster Hunter: Rise, lo ricordiamo, diverrà disponibile a partire dal prossimo 30 giugno 2022, con il debutto estivo atteso su Nintendo Switch.